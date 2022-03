Il prossimo 15 aprile arriverà in streaming su Disney Plus, il film diretto da Mimi Cave e interpretato da(Normal People) e(il franchise di Captain America, Tonya, la recentissima serie Pam & Tommy).

Qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità d’intervistare proprio Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan al junket virtuale della pellicola, ma, prima di poter condividere con voi la chiacchierata fatta con le due star, dobbiamo aspettare di essere più a ridosso della distribuzione in streaming italiana.

Intanto però, nelle ore scorse, Daisy Edgar-Jones ha condiviso sul suo profilo Instagram, una serie di video dal backstage di Fresh che vi proponiamo direttamente qua sotto:

Fresh, la sinossi del film con Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan

Ecco, a seguire, la trama ufficiale della pellicola in arrivo il prossimo 15 aprile in streaming su Disney Plus:

Noa (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.

Nel cast di Fresh, insieme a Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan anche Jojo T. Gibbs (Twenties), Charlotte Le Bon (Anthropoid, Amore, cucina e curry), Andrea Bang (Luce) e Dayo Okeniyi (Runner Runner, The Spectacular Now). Nel team tecnico troviamo il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski (Hereditary – Le radici del male, Midsommar – Il villaggio dei dannati), il montatore Martin Pensa (Wild, Dallas Buyers Club), la scenografa Jennifer Morden (Riot Girls) e il compositore Alex Somers (Honey Boy, Captain Fantastic).

Fresh

