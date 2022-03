LEGGI – Sebastian Stan diffonde online il suo provino per Fresh

In una recente intervista con Yahoo! ha svelato che lo shock derivato dalle sequenze più crude dinon è stato così immediato.

La storia segue le vicende di Noa, una ragazza stanca di andare ad appuntamenti nati sulle applicazioni di incontri. Quando incontra Steve in un supermercato se ne innamora perdutamente, ma poi scopre che l’uomo ha un inquietante appetito per la carne umana.

Come raccontato dall’attore, sul set non c’era tempo per pensare a quello che stava facendo:

Sul set c’era con noi un vero ex chirurgo che guardava tutti i movimenti e il resto. Allo stesso modo, poi, c’era uno chef che si assicurava che tutto fosse realistico. Non mi sono reso conto di quello che stavo facendo fin quando un mese dopo non mi sono trovato e pensare: “Che cosa abbiamo fatto?”. A notte fonda mi tormentava il pensiero: “Oddio, oddio, la mia vita è rovinata”.

Dopo esser stato presentato in anteprima al Sundance Film Festiva l’anno scorso, Fresh è arrivato su Hulu qualche giorno fa e approderà su Disney+ il 15 aprile 2022.

