Dopo tanta attesa, è online un primo sguardo ufficiale al secondo film della DreamWorks Animation dedicato a

La foto, disponibile qui di seguito, conferma che Salma Hayek Pinault è tornata a prestare la voce a Kitty “Zampe di velluto” accanto ad Antonio Banderas. Nei panni di un nuovo personaggio, un cagnolino di nome Perro, troviamo Harvey Guillén (What We Do in the Shadows).

Ma non è tutto: nel cast vocale sono state aggiunte anche Florence Pugh e Olivia Colman assieme a Wagner Moura (Narcos), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da’Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin) e Samson Kayo (Our Flag Means Death).

Come preannunciato sui canali social dello studio, oggi arriverà il primo trailer:

La Universal Pictures ha annunciato che il film, intitolato Puss in Boots: The Last Wish, arriverà al cinema il 23 settembre 2022. Al timone Joel Crawford, regista di I Croods 2 – Una nuova era.

Questa volta il protagonista sarà in una posizione critica: ha finito otto delle nove vite a disposizione e decide di intraprendere un viaggio alla ricerca del mitologico “Ultimo Desiderio” per riacquistare le sue nove vite.

Fonte: Deadline