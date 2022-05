Dalla stessa intervista di Variety durante la quale il regista di Mad Maxha potuto dire la sua in merito alla distribuzione in esclusiva streaming dei film , possiamo trovare anche una sua considerazione sui cinecomic.

George Miller, lo ricordiamo, è stato collegato a lungo a un film della Justice League mai effettivamente realizzato, argomento di cui è tornato a parlare anche in un’altra intervista realizzata sempre in quel di Cannes (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Parlando di questo genere cinematografico così popolare dice:

Resistono e hanno resistito comunque da tempo. L’unica cosa di cui possiamo essere certi è che cambieranno, muteranno in qualcosa di differente. La Marvele la DC sono, fondamentalmente, le vestigia delle mitologie greca, norrena e romana. C’è un’equivalenza diretta tra ciascuno di quei personaggi. Stiamo attraversando un’era nella quale mi pare che stiamo esprimendo queste storie attraverso la narrativa delle immagini in movimento. Sono come una eco del passato riadattata per avere un significato per noi.