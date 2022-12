George re della giungla: Brendan Fraser spiega perché ha deciso di non prendere parte al sequel

In un’intervista con EW, Brendan Fraser ha spiegato perché ha deciso di non prendere parte al sequel di George re della giungla…?, film per famiglie arrivato nel 1997.

Il secondo capitolo, uscito nel 2003, vede infatti Christopher Showerman nei panni del protagonista, come sostituto di Fraser. Ecco il motivo:

Credo che George abbia avuto un remake, e hanno inserito una battuta sul fatto che lo studio era troppo tirchio per assumermi, cosa che non era errata.

L’attore ha poi aggiunto che la Disney lo ha effettivamente contattato per riprendere il ruolo, ma che lui all’epoca era interessato a fare qualcosa di diverso:

Sono stato contattato. Non ricordo cosa stessi facendo in quel momento, ma sentivo che volevo andare a fare The Quiet American con Michael Caine, e girare il primo film western in Vietnam mai realizzato, diretto da Phillip Noyce, per raccontare una storia infinitamente americana. Faccio sempre scelte diverse, e spero che questo mantenga vivo l’interesse mio e del pubblico. [Guardando le cose] a po’ di distanza, credo che tutte queste scelte mi abbiano portato al punto in cui mi trovo ora.

Ricordiamo infatti che Brendan Fraser sta al momento raccogliendo diversi apprezzamenti per la sua performance in The Whale (LEGGI LA RECENSIONE) presentato allo scorso Festival di Venezia. Nel film di Darren Aronofsky, interpreta Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente.

Per quanto riguarda George re della giungla…?, vi ricordiamo invece che il film è disponibile su Disney+.

