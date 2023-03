Ghost of Tsushima: il regista spera che il successo di The Last of Us agevoli la realizzazione del film

Ospite del Post Credit Podcast, il regista Chad Stahelski ha condiviso la sua speranza che il recente successo della serie The Last of Us agevoli la realizzazione dell’adattamento del celebre videogioco Ghost of Tsushima, che dirigerà per la Sony.

Ecco le sue parole:

Spero che The Last of Us faccia ulteriormente luce sui prossimi adattamenti di videogiochi, Rainbow Six e Ghost of Tsushima, a cui sto lavorando. Entrambi sono progetti fantastici che spero davvero si realizzino. Ma Ghost… ha una storia incredibile. È un film sui samurai anti-samurai. Ha grandi tematiche. Abbiamo un certo slancio e c’è un grande interesse perché The Last of Us ha fatto capire che, sì, la maledizione dei film tratti dai videogiochi è stata annullata. Si può fare. Bisogna solo dargli amore e attenzione. E Ghost, tra tutti gli altri film di videogiochi in fase di sviluppo, credo che sia quello che arriverà davvero.

Attualmente, in realtà, non ci sono ancora notizie certe su quando vedremo il film di Ghost of Tsushima. Recentemente, Stahelski ha condiviso la sua speranza che si tratti del suo prossimo progetto dopo John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), nuovo capitolo del franchise con protagonista Keanu Reeves in uscita a fine marzo.

