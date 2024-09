The Last of Us: il primo toccante teaser trailer della stagione 2

Pubblicazione: 26 settembre alle 17:17

Hbo e SKY hanno pubblicato il primo teaser trailer della stagione 2 di The Last of Us, in arrivo nel 2025.

In occasione del “The Last of Us” Day, viene oggi rilasciato il nuovo teaser ufficiale e le character art della seconda stagione della serie HBO e Sky Exclusive, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®. Dopo una prima stagione da record, la serie arriverà. Noto anche come l’”Outbreak Day”, e ormai alla sua undicesima ricorrenza, il 26 settembre è il giorno in cui il virus Cordyceps ha scatenato gli eventi di “The Last of Us”, ed è l’occasione per celebrare il franchise e la sua fanbase.

In questo secondo capitolo della serie, dopo cinque anni di pace in seguito agli eventi della prima stagione, il passato di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) li raggiunge, trascinandoli in conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle.

La seconda stagione vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel e Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new-entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright sarà invece Isaac. Catherine O'Hara (che vediamo nelle prime immagini del teaser) è guest star della nuova stagione.

Ecco i primi tre character artwork ufficiali, nei quali diamo anche un primo sguardo a Kaitlyn Dever nei panni di Abby:

“The Last of Us” è scritto e prodotto esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

La stagione 2 di The Last of Us arriverà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Trovate tutte le novità nella nostra scheda.