Giancarlo Esposito ha parlato con i Marvel Studios, amerebbe interpretare il Professor X

C’è un futuro per Giancarlo Esposito nell’Universo Cinematografico della Marvel? È presto per dirlo con certezza, ma, a quanto pare, ci sono già stati dei contatti fra le parti.

Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito, attore che, dai tempi della fugace apparizione come compagno di cella di Eddie Murphy in Una poltrona per due a oggi è diventato una star amatissima dal pubblico grazie alla parte di Gustavo Fring in Breaking Bad prima e Better call Saul poi, ha recentemente raccontato in un video TikTok con @countdowncitygeeks di aver effettivamente parlato con i Marvel Studios. Nel video spiega anche che se dovesse scegliere una parte da interpretare nel Marvel Cinematic Universe sarebbe quella del Professor X già interpretato da Patrick Stewart nella saga di X-Men della 20Th Century Fox, ruolo poi ripreso in Doctor Strange nel multiverso della follia nella ben nota scena degli Illuminati.

In merito al meeting con i Marvel Studios Giancarlo Esposito dice:

Dunque, non ho ancora lavorato con la Marvel. Ma sono stato in una stanza insieme a loro e abbiamo parlato, per rispondere alla tua domanda, e penso che quello che stanno facendo è sulla linea di questo viaggio mitologico di cui aveva parlato Joseph Campbell che, casualmente, era amico di George Lucas che ha poi impiegato le sue teorie nelle sue storie. Stanno facendo la stessa cosa.

Poi aggiunge:

Si è parlato di Magneto, di Dr Freeze, si è parlato anche di… di chi altro stanno discutendo? Oh, Dottor Destino! E poi c’è il Professor X. Se dovessi sceglierne uno? Sceglierei qualcosa che fosse un po’ differente. Quindi dirò apertamente che sceglierei il Professor x.

Anche se non è ancora entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, da qualche anno Giancarlo Esposito è diventato uno dei nuovi volti del franchise di Star Wars grazie a The Mandalorian, la serie Tv in streaming su Disney Plus dove interpreta il villain Moff Gideon.

