In un articolo dedicato alle possibilità al botteghino di, da oggi nei cinema statunitensi e su HBO Max, l’ Hollywood Reporter ha sottolineato un aspetto decisamente interessante sulle sale.

Già nel corso della pandemia, infatti, sopratutto negli USA si sono diffuse a macchia d’olio proiezioni private per un numero ristretto di persone. Il dato decisamente curioso e positivo è che per il film di Adam Wingard ne sono state prenotate già 10.000!

Questo senza considerare il numero sempre crescente di cinema aperti, che dalla settimana prossima potranno avere una capienza al 50%.

Intanto Uproxx ha intervistato Alexander Skarsgard a proposito della pellicola e nel corso della chiacchierata dall’attore è arrivata un’ammissione: sa benissimo che a nessuno interessano le storie umane dei protagonisti!

Ecco le sue parole:

Ti fa stare con i piedi per terra, specie se sei un attore narcisista come me, sentirti messo al tuo posto, sapere che devi arrivare sul set con la consapevolezza che nessuno andrà a vedere questo film perché ci sei tu. Non mi illudo così tanto da credere di essere la vera star e che il pubblico voglia vedere le gesta di Nathan Lind, il geologo.

Il film vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico. Alla regia Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”), protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.