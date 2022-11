Guardiani della Galassia, James Gunn spiega la differenza principale fra il terzo film e lo speciale di Natale

James Gunn ci regalerà, nell’arco di qualche mese, due avventure di Guardiani della Galassia: lo speciale di Natale in arrivo su Disney Plus a partire dal 25 novembre (GUARDA IL NUOVO TRAILER) e il terzo film della saga cinematografica che approderà in esclusiva nei cinema a maggio del 2023.

Ospite di Comic Book, James Gunn ha potuto spiegare nel dettaglio le principali differenze fra Guardiani della Galassia 3 e lo Speciale di Natale tornando a sottolineare come, nel film, il viaggio emozionale della storia di Rocket Raccoon sarà un elemento fondamentale:

Lo speciale di Natale sarà molto differente dal film perché quest’ultimo sarà un lungometraggio davvero molto emozionale. Racconta la storia di Rocket, da dove viene e dove sta andando, come si collega a tutti gli altri e alla fine stessa di questa iterazione dei Guardiani. Andare a girare questa cosa più leggera, una volta ogni quattro giorni, e poi tornare alle riprese del terzo film, creava questa specie di contraccolpo. Però sai, lavorare a Guardiani della Galassia Holiday Special era un po’ come quando nevica, no? Hai presente? Diventava un momento all’insegna del divertimento e della ricreazione.

Quando gli viene domandato se la visione dello speciale sia fondamentale per capire gli eventi del terzo film dice:

Cerco sempre di essere equilibrato in queste cose. Le persone dovrebbero guardare lo speciale anche per capire più cose sul dove siano stati i Guardiani della Galassia negli ultimi anni. Vedrete come ora abitano su Ovunque. Hanno una nuova astronave chiamata la Bowie. Hanno un cane con poteri di telecinesi di nome Cosmo. È qui che imparerete queste cose. Poi ce ne sono un altro paio che però non dico perché sono un po’ spoiler. Per certi versi, lo speciale di Natale è stato come il cavallo di Troia che mi ha permesso di inserire delle cose che poi diventeranno particolarmente importanti nel Volume 3 in modo tale da non dover dedicare troppo tempo alla loro spiegazione all’inizio del terzo film.

Lo speciale natalizio sarà un epilogo della Fase 4 assieme a Black Panther: Wakanda Forever.

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

Ricordiamo che, poi, a maggio del 2023 uscirà appunto Guardiani della Galassia Vol 3. Nel cast, ancora una volta, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Will Poulter sarà Adam Warlock.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Comic Book