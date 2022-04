C’è qualcosa in serbo per i fan diin arrivo lunedì prossimo. Il profilo Twitter ufficiale dedicato alla banda di spostati ha infatti annunciato che c’è “trasmissione in arrivo” prevista per inizio settimana prossima.

Transmission incoming… pic.twitter.com/fwg99JtO0E — Guardians of the Galaxy (@Guardians) April 1, 2022

Poco dopo anche James Gunn ha dato l’annuncio, dando ai fan l’appuntamento per lunedì, ma intanto quello che resta da capire è la natura delle novità in arrivo.

Le riprese di Guardiani della Galassia 3 – come quelle dello speciale di Natale 2022 – sono ancora in corso, perciò è improbabile che i Marvel Studios vogliano già partire con la promozione, soprattutto quando per film come Thor: Love and Thunder la campagna marketing non è ancora partita.

La cosa più probabile è che l’annuncio riguardi Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, ovvero le montagne russe che porteranno i visitatori direttamente sul pianeta Xandar, una nuova attrazione ispirata a Guardiani della Galassia per Walt Disney World in Florida.

James Gunn per l’occasione ha girato appositamente delle sequenze con i Guardiani della Galassia per permettere ai visitatori di immergersi nelle atmosfere del film accompagnati dai personaggi che amano.