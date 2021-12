Manca molto poco all’uscita americana di, il nuovo film di Guillermo del Toro. La pellicola sarà difatti nelle sale nordamericane a partire dal 17 dicembre, mentre, nello stivale, esordirà con un mese abbondante di ritardo, il 27 gennaio.

In un’intervista rilasciata a IndieWire, Guillermo del Toro ha svelato di aver realizzato anche una versione in Bianco e Nero del suo noir, una versione alternativa che spera di poter far vedere un giorno. Ecco le parole del filmmaker:

C’è una versione in Bianco e Nero del film che spero possa essere vista. Non è un film dove puoi semplicemente spegnere il colore. È come se questo lungometraggio fosse una serigrafia in bianco e nero che ha poi un altro livello di colore. Se lo vedi in bianco e nero, non è come se lo vedessi a colori spenti. Ha lo stesso identico spetto di un film degli anni ’40 ed è sensazionale.