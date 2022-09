Harry Styles diventa un dilofosauro e sputa addosso a Chris Pine in un esilarante video

Harry Styles ha veramente sputato addosso a Chris Pine poco prima della proiezione di Don’t Worry Darling al Festival di Venezia? C’è chi sostiene di sì e chi sostiene di no.

La cosa, come ben sappiamo, ha fatto parlare molto il web in questi giorni festivalieri, e la questione non poteva non generare anche dei divertenti meme.

Uno di questi è firmato dal team di VFX and Chill che ha deciso di trasformare il cantante attore in un poco educato dilofosauro che sputa del veleno addosso al povero Chris Pine.

Potete vedere l’esilarante video qua sotto:

Vi ricordiamo che Don’t Worry Darling uscirà il 22 settembre nei cinema italiani.

FONTE: Twitter