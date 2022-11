Helena Bonham Carter difende J.K. Rowling dalle accuse online: “Un mucchio di st*onzate”

Anche l’interprete di Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter, ha deciso di parlare apertamente di J.K. Rowling difendendola dalle accuse che le sono state fatte dopo l’esternazione delle opinioni sull’identità di genere fatte, inizialmente, due anni fa. Parole, quelle della creatrice di Harry Potter, che hanno dato vita a un acceso dibattito che dura ancora oggi.

Intervistata dal The Times Helena Bonham Carter ha spiegato che, a suo modo di vedere, le critiche fatte alla scrittrice sono, sostanzialmente, delle cose “orrende”, un “mucchio di st*onzate”:

Dal mio punto di vista credo sia stata perseguitata. Tutto, intendo il giudizio delle persone, è stato portato letteralmente all’estremo. Ha il diritto di avere un’opinione specie se ha sofferto per via di un abuso. Ognuno di noi porta sul groppone un bagaglio fatto di traumi in virtù dei quali finiamo per plasmare le nostre opinioni e si tratta di una cosa che le altre persone dovrebbero rispettare perché non sai mai da dove può arrivare il dolore di qualcuno. Non devi necessariamente concordare su tutto – quello sì che sarebbe folle oltreché noioso. La sua posizione non era aggressiva, ha detto delle parole figlie della sua esperienza. Personalmente credo che le altre star (della saga di Harry Potter, ndr.) dovrebbero consentirle di avere delle opinioni, ma credo siano molto consapevoli circa il dover difendere la loro fanbase e la loro generazione.