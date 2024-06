Hellboy 2: The Golden Army, uscito nel 2008 e diretto da Guillermo del Toro, non vede David Hyde Pierce prestare nuovamente la voce al personaggio di Abe Sapien, come accaduto nel primo film del 2004.

In un’intervista con CB, David Hyde Pierce spiega perché non è tornato a doppiare il sequel, lasciando invece spazio a Doug Jones che interpreta il personaggio in entrambe le pellicole.

Non ricordo perché non ho fatto Hellboy 2. Ho fatto solo il primo perché Guillermo [del Toro] ha detto che aveva sentito la mia voce per il personaggio. Non credo che sapesse che Doug Jones, l’attore che lo interpretava, fosse perfettamente capace di fare anche una grande voce, cosa che ha poi fatto. Quindi penso che fosse solo che mi sentissi come: “Beh, dovrebbe farlo lui. Sta interpretando di nuovo il ruolo, dovrebbe farlo lui, perché sta facendo tutto il lavoro pesante. Sta facendo tutto il lavoro duro nel serbatoio con la maschera e l’apparato respiratorio.”

Dopo il secondo film, un terzo era nei programmi, ma non è mai stato realizzato. Nel 2019 è uscito invece un remake con protagonista David Harbour: un flop di critica e box office. Prossimamente arriverà una nuova pellicola ancora dal titolo Hellboy: The Crooked Man, diretta da Brian Taylor.

