Hellboy: David Harbour spiega perché tiene una foto del personaggio incorniciata nel guardaroba

Sulla carta, a partire dal coinvolgimento del creatore del fumetto Mike Mignola, c’erano tutte le miglior intenzioni per il reboot di Hellboy diretto da Neill Marshall e interpretato da David Harbour. La pellicola però si è rivelata un gigantesco flop commerciale e critico che non ha potuto minimamente competere con le due pellicole di Guillermo del Toro.

Nel nuovo video di Architectural Digest dedicato alla casa dove, in quel di Brooklyn a New York, risiedono David Harbour e Lily Allen, Hellboy è protagonista di un momento decisamente divertente. Quando il tour dell’abitazione entra nel guardaroba di David Harbour, l’attore mostra una foto incorniciata del suo Hellboy e, a favore di videocamera, motiva così la presenza dell’immagine: “Ogni volta che mi sento particolarmente bene con me stesso, mi piace sempre ricordare da dove provengo”.

Tempo fa, la star ha parlato del suo rapporto con la pellicola e di quando ha interpellato in cerca di un consiglio un collega che, in materia di cinecomic, aveva avuto una simile, spiacevole esperienza: Ryan Reynolds.

Conosco Ryan Reynolds da un po’. L’ho chiamato e gli ho detto “Amico, ho bisogno di sapere una cosa. Hai presente Lanterna verde? È stato un grande flop per te. Come posso gestire una situazione analoga del ca**o, perché mi sa che è esattamente quello che mi sta venendo addosso. Andra bene? Riuscirò a sopravvivere?”.

L’attore non era sceso nello specifico di quello che Ryan Reynolds gli ha consigliato per “sopravvivere” al flop di Hellboy, limitandosi a dire che il collega è stato molto “dolce”.

Prossimamente, ritroveremo David Harbour nell’adattamento cinematografico del videogame di Gran Turismo.

