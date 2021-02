La Hot Toys ha diffusi in rete le immagini di una nuova figure da collezione dedicata anella sua versione portata sul grande schermo da David Harbour (Stranger Things) nel film del 2019 diretto da Neil Marshall.

Potete vedere tutte le immagini della figure cliccando nel link sottostante:

Con un budget dichiarato di circa 50 milioni, il nuovo Hellboy ha incassato solo 55 milioni in tutto il mondo ed è stato sostanzialmente demolito dalla critica.

Questa la sinossi del nuovo Hellboy:

Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.