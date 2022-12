L’hobby segreto di Guillermo del Toro

Il regista di Pinocchio Guillermo del Toro trascorre il suo tempo libero in un club molto segreto con altri registi di Hollywood.

Durante un’intervista per WIRED in compagnia di Finn Wolfhard, il giovane attore ha chiesto al regista cos’è che ama fare nel tempo libero. Con sua grande sorpresa, Del Toro ha svelato che la domenica si riunisce “con altri registi per dipingere modellini”.

Ha poi aggiunto:

Da piccolo ho saputo che se facevi il regista a Hollywood ti ritrovavi circondato da modellini. Perciò ho il modellino di un mostro, di un aeroplano… ci mettiamo a dipingerli la domenica, ascoltando colonne sonore. È roba da super nerd.

Il regista non ha voluto svelare le identità dei suoi compagni, ma si è limitato a dire che nel gruppo c’è un regista di nome “Alejandro” (che per cognome probabilmente fa Iñárrit), che occasionalmente fa un salto per prendersi un caffè.

Ecco la video intervista:

