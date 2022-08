Hocus Pocus 2: Doug Jones di nuovo nei panni di Billy Butcherson in una foto, nuovi dettagli sul film

Entertainment Weekly ha svelato un primo sguardo al ritorno di Doug Jones nei panni di Billy Butcherson, che in Hocus Pocus 2 tornerà a combattere le sorelle Sanderson risorte per la prima volta in 29 anni.

Ecco l’immagine:

La regista Anne Fletcher ha parlato con il sito dell’assenza di Max (Omri Katz), Dani (Thora Birch) e Allison (Vinessa Shaw), spiegando di aver provato in tutti i modi di dare un ruolo opportuno ai personaggi in questione, ma senza successo:

La gente dice: “Metteteli sullo sfondo”, e la mia risposta è: “Fate sul serio?”. Davvero sarebbe soddisfacente lasciare i protagonisti del primo film sullo sfondo? I fan non ne sarebbero soddisfatti, si arrabbierebbero.

Fletcher ha inoltre svelato che Binx sarà “omaggiato” visto che rappresentava il “cuore” del primo film, e ha poi svelato che ci saranno delle “splendide sorprese nella storia delle sorelle Sanderson” visto che all’inizio del film scopriremo le loro origini.

Hocus Pocus 2 sarà su Disney+ il 30 settembre.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione è tornato il regista del primo film Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.