Con una foto pubblicata su Instagram , il regista Adam Shankman annuncia delle grandi novità in arrivo, nel corso di questa settimana, per Hocus Pocus 2 e, atteso sequel del film Disney

Giusto una ventina di giorni fa abbiamo appreso che a causa della sovrapposizione fra le riprese di Hocus Pocus 2 e Discenchanted, Adam Shankman si è trovato costretto a scegliere la regia di uno solo di questi due attesissimi progetti disneyani. La scelta del filmmaker è ricaduta su “Come d’incanto 2”. Hocus Pocus 2 sarà diretto dalla regista e coreografa Anne Fletcher. Ciò detto, la sua promessa di “fresche novità” in arrivo per entrambi i progetti lascia supporre che potrebbe comunque essere coinvolto con qualche partecipazione produttiva anche nel sequel della pellicola Disney datata 1993 in arrivo prossimamente su Disney+.

A tal proposito precisiamo che le riprese di Come d’incanto 2 dovrebbero partire in estate, mentre quelle di Hocus Pocus 2 tra l’estate e l’autunno.

È ormai assodato però che Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi torneranno di nuovo nei panni di Winifred, Sarah e Mary Sanderson, le perfide streghe protagoniste nella commedia-fantastica del 1993 diretta da Kenny Ortega per la Disney.

Nella pellicola originale tre eccentriche streghe, Winifred, Sarah e Mary Sanderson, della Salem del 1700 vengono rievocate per errore. Le tre lanciano un incantesimo sulla cittadina per riottenere la loro giovinezza, ma devono vedersela con tre ragazzini e un gatto parlante. Costato, al tempo, 28 milioni di dollari, ne ha poi incassati 44. Accolto, all’epoca, in maniera molto tiepida dalla critica (come testimoniato da Rottentomatoes), il film è poi diventato un cult.

Hocus Pocus è disponibile in streaming su Disney+.

Disenchanted è il seguito del fortunato film del 2007 vedrà nuovamente Amy Adams come protagonista e anche Patrick Dempsey di ritorno nei panni di Robert Phillip.

Il film originale era una satira dei musical dedicati alle principesse Disney: Giselle era una principessa dei cartoni animati che si ritrovava nella moderna New York City.

