Il prossimo 30 settembre arriverà in streaming su Disney Plus Hocus Pocus 2, sequel della celeberrima pellicola del 1993 diretta da Kenny Ortega e diventata un vero e proprio cult col passare del tempo.

Nella pellicola, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy torneranno nei panni delle temibili sorelle Sanderson (così come Doug Jones in quelli di Billy Butcherson) mentre Omri Katz e Tora Birch invece non sono stati chiamati per tornare a interpretare Max e Dani Dennison.

Circa la sua assenza da Hocus Pocus 2, Omri Katz si è recentemente espresso dichiarando:

Le persone lo hanno chiesto, ma, sfortunatamente, sono assente dal film. Mi sarebbe piaciuto venire coinvolto. Mi dispiace per la fanbase originale perché sono sicuro che avrebbero amati vedere me e Tora di nuovi nei nostri ruoli.

Poi aggiunge:

Ma fanno bene a cercare di dare una nuova direzione per attrarre dei nuovi fan. E credo che tutte le persone che hanno gradito l’originale apprezzeranno anche questo. I fan lo guarderanno di certo e anche io.

A seguire potete leggere la sinossi di Hocus Pocus 2:

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti. Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (La forma dell’acqua – The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) e Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente). Il film è diretto da Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me, Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente – King Richard, Paradise Beach – Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, il franchise di X-Men), David Kirschner (Hocus Pocus, La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted, Hairspray – Grasso è bello) come produttori esecutivi.

Hocus Pocus sarà disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus dal prossimo 30 settembre.

