Hocus Pocus 2: la regista sulla possibilità di un sequel, ecco una nuova immagine

Hocus Pocus 2, arriverà in streaming su Disney+ dal 30 settembre, ma si ipotizza già un sequel?

Intervistata da SFX Magazine la regista Anne Fletcher ha parlato di tale possibilità:

L’ho sicuramente lasciato aperto per qualsiasi sequel. Ora di pende da loro [la Disney], se vorranno farlo. Non posso dire altro che sì, in effetti l’ho lasciato aperto. Lo realizzeranno? Non lo so, non ne abbiamo nemmeno discusso se posso essere onesta.