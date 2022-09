Hocus Pocus 2: Thora Birch sul perché non ha preso parte al progetto

Thora Birch è una delle giovani protagoniste del primo film di Hocus Pocus del 1993. L’attrice ha vestito i panni di Dani Dennison, sorellina di Max.

A differenza di altri membri del cast, l’attrice oggi quarantenne non comparirà in Hocus Pocus 2 (presto in uscita su Disney+).

Intervistata da Entertainment Tonight l’attrice ha rivelato che ha causa di impegni non ha potuto prendere parte al progetto:

Sono un po’ costernata dal fatto di non essere riuscita a farcela. Stavo lavorando a un altro progetto mentre stavano girando il film, altrimenti sarei sicuramente andata sul set con le altre ragazze.

Hocus Pocus 2 sarà su Disney+ il 30 settembre.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione troviamo Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto

Cosa ne pensate e quanto attendete il sequel di Hocus Pocus? Lasciate un commento!