Dallo scorso venerdì Hocus Pocus 2 è disponibile in streaming su Disney Plus a quasi trent’anni di distanza dall’uscita nei cinema del primo film diretto da Kenny Ortega e interpretato da Bette Midler, Kathy Najimi e Sarah Jessica Parker.

Nella pellicola, oltre al ritorno delle tre storiche interpreti delle sorelle Sanderson, c’è anche quello di Doug Jones nei panni di Billy Butcherson, ma non c’è traccia di Omri Katz e Tora Birch che invece non sono stati chiamati per tornare a interpretare Max e Dani Dennison.

O meglio, la seconda era effettivamente stata interpellata, ma non è riuscita a recarsi sul set per via di un conflitto nella sua agenda. Tempo fa ha spiegato:

Sono un po’ costernata dal fatto di non essere riuscita a farcela. Stavo lavorando a un altro progetto mentre stavano girando il film, altrimenti sarei sicuramente andata sul set con le altre ragazze.

Una delle giovani interpreti di Hocus Pocus 2, Belissa Escobedo, ha rivelato a Entertainment Weekly i dettagli della parte che Tora Birch avrebbe dovuto interpretare nel sequel.

Ecco le sue parole:

Doveva essere la nostra insegnante. Ricordo di aver parlato con la regista di questa cosa, doveva essere una nostra insegnante e ci rivolgevamo a lei per chiederle aiuto.

Hocus Pocus 2, la sinossi

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitatole sorelle del XVII secolo, che sono in cercadi vendetta. Ora tocca a trestudentesseliceali impedirealle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.Hocus Pocus 2è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (Laforma dell’acqua-The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (GossipGirl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (TeenWolf) e Tony Hale (Veep-Vicepresidente incompetente).Il film è diretto da Anne Fletcher(Vogliouna vita a forma di me,Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente-KingRichard,Paradise Beach-Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus,il franchise diX-Men),David Kirschner (Hocus Pocus,La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted,Hairspray-Grasso è bello) come produttori esecutivi.

FONTE: Entertainment Weekly