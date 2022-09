Hocus Pocus: il cottage delle sorelle Sanderson è prenotabile su Airbnb

Domani arriverà in streaming su Disney Plus Hocus Pocus 2, l’atteso sequel del cult di Halloween diretto da Kenny Ortega uscito nei cinema nel 1993.

Per l’occasione, Airbnb metterà a disposizione dei fan una riproduzione dell’iconico cottage delle sorelle Sanderson. Trovate tutti i dettagli qua sotto!

Per l’uscita di Hocus Pocus 2, il cottage delle sorelle Sanderson nel bosco di Salem è prenotabile su Airbnb

In occasione dell’uscita streaming di Hocus Pocus 2 su Disney Plus il prossimo 30 settembre, due viaggiatori della piattaforma potranno trascorrere una notte all’interno del cottage delle sorelle Sanderson, protagoniste del film.

Saranno proprio loro, le sorelle Sanderson, le host d’eccezione dell’iconico cottage immerso nei remoti boschi di Salem, nel Massachusetts, e ricreato come se il tempo si fosse fermato a 300 anni fa, prenotabile su Airbnb per un soggiorno esclusivo la notte del 20 ottobre per €31.

Durante la loro permanenza, gli ospiti avranno l’occasione di:

Cimentarsi con gli incantesimi scritti nell’antico libro che ha ispirato le malefatte delle tre streghe (magari senza trasformare qualcuno in un gatto!);

Andare alla scoperta dell’oscura storia di Salem visitando alcune tra le proprietà più infestate della città;

Guardare una proiezione speciale di Hocus Pocus 2, in streaming su Disney Plus a partire dal 30 settembre.

Le prenotazioni per il soggiorno saranno aperte da mercoledì 12 ottobre alle ore 20:00 su airbnb.com/hocuspocus2.

Per sostenere le nuove generazioni della città storica, Airbnb farà una donazione una tantum al Boys & Girls Club of Greater Salem, che mira a garantire che il successo sia alla portata di tutti i giovani che si rivolgono all’associazione.

Ecco una serie di foto del cottage:

