Hocus Pocus: il produttore ha in mente una serie spin-off in stile Buffy l’ammazzavampiri

Manca sempre meno all’uscita di Hocus Pocus 2, atteso film in arrivo su Disney+ il prossimo 30 settembre (qui il nuovo trailer).

Durante la promozione del film, in un’intervista per il podcast The Art of Kindness, il produttore David Kirschner ha ammesso di avere in mente un’idea per una serie che si collegherebbe al film originale:

Avete presente sotto tutte quelle lapidi che si vedono nel primo film, quando i ragazzi corrono alla cerimonia e sotto terra? Ho sempre voluto esplorare davvero il mondo che vive al di sotto di Salem, di tutto ciò che succede la notte in stile Buffy l’ammazzavampiri.

Che l’idea sia destinata a prendere vita dopo l’uscita del secondo film? Lo scopriremo, ma intanto il produttore ha ammesso che adorerebbe vederla realizzata visto che Salem è un posto “magico”.

Alla regia di Hocus Pocus 2 troviamo Anne Fletcher alla produzione Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.