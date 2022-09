In un universo alternativo esiste, forse, un Hocus Pocus prodotto dalla Amblin di Steven Spielberg e non dalla Disney.

A parlare di questa possibilità che non si è concretizzata sono il produttore e co-soggettista di Hocus Pocus David Kirschner e lo sceneggiatore Mick Garris in un approfondimento dedicato alla pellicola del 1993 diretta da Kenny Ortega che, malgrado l’insuccesso iniziale, è poi diventata un vero e proprio classico targato Disney, da vedere e rivedere specie nel periodo di Halloween.

A introdurre l’argomento di Hocus Pocus e Steven Spielberg è David Kirschner che deve proprio al papà di E.T. il suo – fortunatissimo – esordio alla sceneggiatura e alla produzione di un lungometraggio, nello specifico il classico di Don Bluth Fievel sbarca in America.

La ragione per cui ricordo quesa cosa in maniera così vivida si deve al fatto che una volta, al party di Natale della Amblin, Kathleen Kennedy, al tempo partner produttiva di Steven Spielberg, venne da me e mi disse “Sai, hai davvero ferito Steven”. Io rimasi spiazzato e le domandai che cosa avessi fatto. Stavo letteralmente inciampando sulle mie parole, mia moglie era seduta accanto a me. Kathy mi dice “Per il fatto che dopo che lui ti ha dato il tuo primo film, non gli hai portato Hocus Pocus e sei andato diretto alla Disney”. Ho cominciato a sentire le lacrime dietro agli occhi. Si tratta di un ricordo molto doloroso per me, l’aver amareggiato Steven, al quale devo ogni cosa.