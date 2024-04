Il primo dei due film in cui è stato diviso Horizon: an American Saga verrà presentato fuori concorso al Festival di Cannes. Kevin Costner, regista delle quattro parti in cui è stata divisa questa saga cinematografica (per ora ne ha girate solo due), sarà sulla Croisette per presentare il film il 19 maggio. Nel cast insieme a lui Sienna Miller, Sam Worthington e Jena Malone.

La prima parte arriverà poi al cinema il 28 giugno, la seconda il 16 agosto.

“Voglio ringraziare il Festival di Cannes per aver incluso il mio film nella selezione di quest’anno,” ha commentato ufficialmente Costner. “Sono vent’anni che non ho il piacere di essere alla Croisette. Ho atteso il momento giusto per tornare, e sono fiero di dire che è venuto il momento. Horizon, an American Saga è una storia che ha avuto inizio 35 anni fa, e non posso pensare a un posto migliore di Cannes per rivelare al mondo il risultato di un’avventura così straordinaria. I francesi hanno sempre sostenuto il cinema e credono profondamente nell’arte cinematografica. Proprio come io credo profondamente nel mio film…”

Nella descrizione ufficiale del Festival, il film viene definito “un progetto monumentale sui costi, in termin di guerra e violenza, della costruzione e dell’espansione degli Stati Uniti d’America”.

La lineup completa del Festival verrà annunciata giovedì. The Second Act di Quentin Dupieux sarà il film d’apertura.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Greta Gerwig sarà presidente del Concorso.

Trovate tutte le notizie sul Festival nella nostra sezione.

Classifiche consigliate