La Sony Pictures ha annunciato oggi la nuova data d’uscita diche arriverà nei cinema italiani il

Per l’occasione lo studio ha svelato anche il titolo del quarto film conclusivo che sarà noto come Hotel Transylvania: Transformania.

The Drac Pack is back! 🦇 Don't miss the final chapter #HotelTransylvania: Transformania only in theaters July 23. pic.twitter.com/RzLGKeQgs5 — Sony Pictures (@SonyPictures) April 9, 2021

Come annunciato dalla Sony Pictures Animation diversi mi fa, Selena Gomez tornerà a doppiare Mavis (un ruolo che nella versione italiana è stato affidato a Cristiana Capotondi) nel quarto episodio e figurerà anche produttrice esecutiva.

I registi, invece, saranno Jennifer Kluska e Derek Drymon, che vanno così a sostituire Genndy Tartakovsky, regista dei primi tre film. Tartakovsky è tornato in veste di sceneggiatore e produttore visto che per la Sony aveva accettato altri progetti come la commedia vietata ai minori intitolata Fixed e il film d’avventura Black Knight.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa ha avuto un grande successo, incassando 167 milioni di dollari negli USA (in linea con il secondo episodio) e 528 milioni nel mondo (l’incasso più alto del franchise), di cui 12.2 in Italia (anche qui record per il franchise). Complessivamente la saga ha raccolto 1.3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Cosa ne pensate dell’addio di Genndy Tartakovsky dopo i primi tre episodi? Curiosi di vedere nuovi registi all’opera? Ditecelo nei commenti!