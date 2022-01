Grazie a Deadline possiamo sfogliare e leggere la sceneggiatura di, il film con Adam Driver e Lady Gaga diretto da Ridley Scott arrivato nelle nostre sale lo scorso anno.

Potete leggere la sceneggiatura cliccando sull’immagine qua sotto:

A proposito del film recentemente Adam Driver ha parlato con W Magazine della decisione di non partecipare al party di fine riprese:

Per certi versi, House of Gucci è stato il progetto più difficile. Non vivo nello stesso mondo di Maurizio Gucci, è stato interessante pensare a tutta una serie di caratteri, come il collezionare oggetti di valore di cui si dimentica o il vestirsi in modo così elegante. Ma dopo 14 ore al giorno passate a vestire i panni di un Gucci, non vedevo l’ora di lasciarmelo alle spalle. Non vado a una festa di fine riprese sin da Girls. [A riprese finite] voglio solo buttarmi il personaggio alle spalle e andare a casa.