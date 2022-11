Durante una “WIRED’s Autocomplete Interview“, Chloë Grace Moretz ha rivelato di aver “ingannato” Martin Scorsese per ottenere la parte in Hugo Cabret (LEGGI LA RECENSIONE). Il film, uscito nel 2012, racconta la storia di un orfano dodicenne, interpretato da Asa Butterfield, che vive nella stazione ferroviaria di Gare Montparnasse a Parigi negli anni ’30 e viene coinvolto in un mistero con al centro il pioniere del cinema Georges Méliès (Ben Kingsley).

Moretz interpreta il ruolo della figlioccia di Georges, Isabelle, che diventa amica di Hugo. Tutto nasce dal fatto che il regista cercava necessariamente una ragazza inglese per la parte, mentre l’attrice è originaria di Atlanta, nel sud degli Stati Uniti, aspetto che l’ha spinta a raccontare una notevole bugia durante le audizioni:

È buffo che io abbia ingannato Martin Scorsese facendogli credere che lo fossi (inglese, ndr.). Avevo fatto un provino per un film intitolato Hugo Cabret e lui voleva prendere solo ragazze inglesi, e io ho pensato: “Sì, posso farlo“. Così sono andata al provino e ho finto di essere inglese, che i miei genitori erano allevatori di cavalli e che vivevamo nelle Cotswolds. Ho raccontato una grande bugia, una bugia enorme, e poi ho ottenuto la parte. Ed è stato circa un mese dopo la produzione che lui mi ha chiesto: “Aspetta, stai facendo l’accento americano?”. E io: “No“. Sono americana, il mio accento è naturalmente del sud, se non lo smusso. Forse sono inglese. Non lo so. Dipende se credo alla mia stessa bugia.

Recentemente, abbiamo visto l’attrice protagonista del film Mother/Android, su Netflix, e della serie Inverso – The Peripheral, disponibile su Prime Video.

