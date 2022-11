In un’intervista con Collider, il regista Francis Lawrence, ha raccontato la sua reazione quando per la prima volta è venuto a conoscenza de La ballata dell’usignolo e del serpente, romanzo prequel di Hunger Games di cui lui dirigerà l’adattamento per il grande schermo.

Nell’autunno del 2019, l’autrice Suzanne Collins lo ha contattato parlandogli del volume quasi ultimato, che avrebbe esplorato la storia delle origini del Presidente Coriolanus Snow e di come gli Hunger Games siano diventati quello che i fan conoscono. La notizia ha sconvolto Lawrence, secondo cui, dopo la prima trilogia, “Suzanne Collins non aveva alcun interesse a scrivere [un prequel]. Sembrava che non volesse scrivere nient’altro“. Quando ha ricevuto la telefonata, si trovava in Corea del Sud per lavorare a uno spot pubblicitario, e, dopo aver letto il primo manoscritto, ha capito che sarebbe stato un affascinante ritorno nell’universo (il regista aveva già diretto gli ultimi tre capitoli della saga cinematografica). Aggiunge che “ci sono voluti tutta la pandemia e tutte le riprese di Slumberland, fino a quasi Natale dell’anno scorso, per portare la sceneggiatura al punto giusto in cui ci sembrava di averla fatta bene“.

Il regista condivide poi il suo entusiasmo per il film e per gli attori scelti, tra cui Rachel Zegler, Tom Blyth e Peter Dinklage:

Sono davvero entusiasta del cast. Quello che mi entusiasma davvero, e che ho iniziato a percepire mentre lo stavo girando, è che sembra davvero nuovo. È molto diverso, nel senso che ha un’estetica unica perché si svolge 65 anni prima. I personaggi sono molto diversi. Ci sono ancora punti di contatto molto familiari. Sembra proprio un film di Hunger Games, ma allo stesso tempo è davvero nuovo e unico, e tematicamente unico. Sono davvero entusiasta. Credo che sarà molto bello.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023, le riprese sono recentemente terminate. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Francis Lawrence su La ballata dell’usignolo e del serpente? Lasciate un commento!

FONTE: Collider