Hunger Games: Fionnula Flanagan e molti altri nomi si uniscono al cast del prequel

Si allarga in maniera esponenziale il cast di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga di Hunger Games.

Secondo quanto riportato da Deadline infatti Fionnula Flanagan (The Others) farà parte del cast del film nei panni della rigorosa nonna del giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth).

Insieme a lei sono entrati nel progetto anche Isobel Jesper Jones nei panni di è Mayfair Lipp, la figlia del sindaco del Distretto 12, Flora Li Thiemann in quelli di Livia Carden, mentore di un tributo del Distretto 1, Honor Gillies nei panni di Barb Azure, Eike Onyambu sarà invece Tam Amber, Konstantin Taffet, Burn Gorman, Scott Folan Carl Spencer, Michael Greco e Daniela Grubert.

Il film sarà ambientato decenni prima della nascita di Katniss Everdeen, perciò approfondirà la mitologia di Panem su cui erano fondati i film con Jennifer Lawrence. La pellicola ci mostrerà Snow e i suoi contemporanei che fanno ancora i conti con le conseguenze dei “giorni bui”, le guerre che condussero agli Hunger Games.

Il film sarà completamente diverso stilisticamente, sia in termini di personaggi, che di punti di vista e comparto visivo rispetto alle pellicole già approdate in sala in passato.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023, le riprese sono in corso.

