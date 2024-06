In una nuova intervista con Entertainment Tonight, Jena Malone, che interpretava Johanna Mason nei film di Hunger Games, ha parlato con entusiasmo della possibilità di ritornare in un ipotetico sequel.

In risposta all’entusiasmo per l’atteso – e da poco annunciato – prequel dedicato a Haymitch, l’attrice ha proposto invece di trovare molto interessante l’idea di un ipotetico sequel, su quello che accade dopo la vittoria e che esplori come si riparte da zero, a ricostruire dopo la devastazione della guerra :

Andiamo, che fine ha fatto Johanna Mason? Insomma, io sto aspettando. Non facciamo un prequel, vediamo invece cos’è successo dopo e non prima. Vediamo cos’è successo nel mondo, che ne so, 10 anni dopo. Come funziona il governo ora? A che punto siamo con la rivoluzione? Alla fine sono aspetti che ci toccano come società. Okay, sei un ribelle, ma dopo… cosa succede dopo che hai vinto? Come ricostruisci tutto?”

