Hunger Games: Jennifer Lawrence dà un consiglio al cast del prequel

Come noto, nel novembre del 2023 Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga di Hunger Games già interpretata da Jennifer Lawrence, arriverà nei cinema.

Dal Toronto International Film Festival, Jennifer Lawrence ha voluto elargire un “prezioso consiglio” ai membri del cast del prequel di Hunger Games:

Oh, i prequel? Ragazzi, state per vivere un’esperienza fantastica. Divertitevi e non statevi a preoccupare di niente!

Il film sarà ambientato decenni prima della nascita di Katniss Everdeen, perciò approfondirà la mitologia di Panem su cui erano fondati i film con Jennifer Lawrence. La pellicola ci mostrerà Snow e i suoi contemporanei che fanno ancora i conti con le conseguenze dei “giorni bui”, le guerre che condussero agli Hunger Games.

Il film sarà completamente diverso stilisticamente, sia in termini di personaggi, che di punti di vista e comparto visivo rispetto alle pellicole già approdate in sala in passato.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023, le riprese sono in corso.

FONTE: Twitter