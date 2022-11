Hunger Games: Jennifer Lawrence ricorda i tempi in cui si ubriacava con Josh Hutcherson e Liam Hemsworth

Jennifer Lawrence è tornata a ricordare i tempi di Hunger Games in una recente intervista con il New York Times. Il volto di Katniss Everdeen ha ammesso di aver alzato in più occasioni il gomito in compagnia dei suoi colleghi Josh Hutcherson e Liam Hemsworth.

Non solo sul set, ovviamente, ma dopo gli eventi e le prime dei film:

Io e i ragazzi tornavamo sempre in albergo e bevevamo whiskey fino a ubriacarci. A mia suocera farà molto piacerebbe sentirlo, ma non lo faccio più, sono una mamma!

La saga, ricordiamo, andrà avanti con un prequel ambientato decenni prima della nascita di Katniss Everdeen, perciò approfondirà la mitologia di Panem su cui erano fondati i film con Jennifer Lawrence.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023.

Cosa ne pensate e quanto attendete il prequel di Hunger Games? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!