Le riprese del prequel di, il nuovo film basato sul nuovo romanzo di Suzanne Collins,, cominceranno l’anno prossimo.

La notizia arriva da una riunione con gli azionisti tenuta da Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group.

Stando a Drake, la produzione partirà nella “prima metà” dell’anno prossimo e l’uscita sarà fissata tra fine 2023 e inizio 2024. “Sta procedendo a gonfie vele la pre-produzione” ha commentato.

Leggi anche: Come il prequel di Hunger Games si differenzierà rispetto alla storia di Katniss Everdeen

Ricordiamo che Francis Lawrence tornerà dietro la macchina da presa per dirigere l’adattamento cinematografico del romanzo arrivato in libreria il 19 maggio 2020 con Mondadori.

Il protagonista è un giovane Coriolanus Snow, colui il quale diventerà il vero antagonista della saga di Hunger Games ma che in questa storia ha solo 18 anni e viene scelto come mentore dei decimi Hunger Games per una giovane ragazza del Distretto 12, la futura casa di Katniss Everdeen.

Ecco la sinossi: