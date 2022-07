Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, anche Peter Dinklage nel cast!

Ancora un ingresso nel cast di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’atteso prequel della saga di Hunger Games nei cinema del nostro paese a novembre 2023

Si tratta di Peter Dinklage, scelto dalla produzione per interpretare Casca Highbottom.

“Dean Highbottom è una delle persone più potenti nella vita di Snow” ha commentato il regista. “In quanto volto austero e vendicativo dei giochi, è lui a stabilire le regole che determineranno ogni aspetto della vita di Coriolanus. Sono felicissimo che Peter gli darà vita”.

La produttrice della saga Nina Jacobson ha così commentato:

Non riesco a immaginare a un attore più perfetto per il ruolo di Highbottom. Essendo l’uomo noto per aver inventato gli Hunger Games e preside dell’Accademia, Casca Highbottom è un personaggio con segreti. Il magnetismo, l’intensità e l’umorismo nero di Peter gli conferiranno intelligenza, profondità e spessore.