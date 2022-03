In occasione dei 10 anni di Hunger Games THR ha scambiato due chiacchiere con Gary Ross, il regista che ha dato vita al franchise.

Il regista ha parlato nello specifico del provino dei tre protagonisti:

Sarò sincero, avevo già un’idea di chi volessi ben prima dei provini, ma visto che si trattava di un enorme franchise lo studio voleva che tutti ne facessero uno, il che mi andava bene.

Fu molto divertente e Jennifer ci lasciò a bocca aperta. Josh fu perfetto e non mi resi conto che Liam fosse americano prima che parlassimo a provino finito. Furono tutti meravigliosi e pertanto si trattò di decisioni facilissime per me.