Lionsgate ha confermato di aver stretto l’accordo con Suzanne Collins necessario a realizzare un film tratto da Hunger Games: Sunrise on the Reaping, il nuovo romanzo prequel della saga che sarà messo in vendita nel mese di marzo 2025.

L’uscita nelle sale del nuovo film prequel è previsto per il 20 novembre 2026.

Francis Lawrence sembra stia valutando la possibilità di essere nuovamente impegnato come regista, mentre nel team della produzione ci saranno nuovamente Nina Jacobson e Brad Simpson.

Al centro della trama ci sarà la cinquantesima edizione degli Hunger Games, nota inoltre come la Seconda edizione della memoria, che è stata vinta da Haymitch Abernathy, destinato anni dopo a diventare il mentore di Katniss Everdeen e Peeta Mallark.

Nei film con star Jennifer Lawrence il personaggio era stato affidato a Woody Harrelson.

Collins ha dichiarato:

Fin dall’inizio la Lionsgate è stata una casa e una partner meravigliosa per la saga di Hunger Games, e sono davvero entusiasta nel collaborare con Adam e il team mentre portiamo questa prossima storia nei cinema nel 2026.

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha aggiunto:

Suzanne Collins è una maestra della narrazione e la nostra stella polare dal punto di vista creativo. Non potremmo essere più fortunati nell’essere guidati e ottenere la fiducia di una collaboratrice il cui talento e la cui immaginazione sono brillanti in modo così consistente. Sappiamo che i fan di Hunger Games in tutto il mondo saranno conquistati da ciò su cui si è concentrata Suzanne nella sua prossima straordinaria storia. La Seconda edizione della memoria è leggendaria e incombe sulla storia dei Giochi, anche nell’epoca di Katniss Everdeen, venticinque anni dopo. Come i fan intorno al mondo, stiamo attendendo con trepidazione questo entusiasmante ritorno a Panem.

Il recente film prequel Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente è arrivato nei cinema lo scorso 15 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

