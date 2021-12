Nonostante in questi ultimi mesi ci sia stata un po’ di “maretta” fra Scarlett Johansson e la Disney per via dei compensi che la major non ha corrisposto alla star dopo aver deciso di portare il film dei“Black Widow” al cinema e in contemporanea su Disney+ con accesso VIP (situazione che si è poi risolta con un accordo fra le parti), la divisione cinematografica della Casa delle Idee continua a essere al centro degli interessi degli agenti e delle star del cinema.

A parlare di come i Marvel Studios e Kevin Feige riescano a instaurare degli ottimi rapporti di lavoro con gli attori, le attrici (e i registi) che finiranno poi per dare forma alle pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel è Matthew Belloni nella sua newsletter.

Belloni spiega:

Ho fatto le mie verifiche con alcuni dei rappresentanti dei talenti top per capire come sia trattare con i Marvel Studios in questi giorni. Mi aspettavo un sacco di lamentele – ai tempi di Ike Perlmutter era un ambiente molto difficile in materia di contratti – ma ce ne sono state appena una manciata. (Gli agenti, tanto per cominciare, preferiscono che Kevin Feige chiami prima loro e non direttamente i loro clienti). Quindi o i Marvel Studios hanno sconfitto tutta la concorrenza in città oppure “da grandi poteri derivaano grandi responsabilità”. Non fraintendetemi: ai Marvel Studios Feige è l’unica vera star, gli accordi sono comunque al di sotto della media di mercato e quello che conta più di ogni altra cosa è il valore della proprietà intellettuale. Ma come la “tassa della HBO” che è esistita per anni in TV, in base alla quale i talent accettavano di essere pagati di meno solo per poter essere associati a quel marchio, anche la “tassa della Marvel” sembra essere decisamente prospera. E alla maggior parte degli artisti questa cosa sta bene.

Il prossimo film dei Marvel Studios, realizzato in partnership con la Sony è Spider-Man: No Way Home, dal 15 dicembre nei cinema. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.