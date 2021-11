Un vigilante che preferisce farsi chiamare “Bruce Wayne” o il “Batman di Stockton” sostiene di aver contribuito alla cattura di un sospettato di doppio omicidio a Lodi, in California. Come riportato da da 209 Times (via Brobible ), il vigilante si sarebbe “avvicinato all’uomo e, dopo aver notato del sangue e delle ferite sulle mani e sulla gamba, lo ha detenuto chiamando prontamente la polizia di Lodi”.

A quanto pare non è la prima volta che l’uomo si occupa del crimine della sua città. Intervistato da CBS Sacramento ha ammesso di aver contribuito alla cattura di “centinaia” di criminali. L’uomo ha preferito non apparire in video per mantenere l’anonimato a tutti gli effetti.

Il crociato di Gotham sarà al centro di un nuovo, The Batman, che uscirà nei cinema il 4 marzo 2022, in Italia sarà disponibile dal 3 marzo.

Regista dell’atteso film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.