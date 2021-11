Mamma ho perso l'aereo - Home Sweet Home Alone

è il nuovo film della saga arrivato qualche giorno fa su, la piattaforma streaming della Casa di Topolino.

Il film, che è stato disconosciuto in ogni modo e maniera da Chris Columbus, regista dei primi due episodi dell’epopea, propone alcuni collegamenti al primo Mamma, ho perso l’aereo come ad esempio, il ritorno di Devin Ratray nei panni di Buzz McCallister. Di Kevin McCallister, il personaggio interpretato illo tempore da Macaulay Culkin, non c’è però traccia. Più o meno.

Già perché in realtà Home Sweet Home Alone – Mamma Ho Perso l’Aereo mostra, tramite apposita segnaletica, quella che potrebbe essere la professione attuale dell’ormai cresciuto Kevin: quella di titolare della McCallister Security, azienda specializzata in sicurezza domestica. Un ambito dove il nostro ha acquisito una discreta esperienza sul campo.

Giusto questa mattina, restando in tema, abbiamo riportato le dichiarazioni di Chris Columbus su come la sua amatissima pellicola scritta e prodotta da John Hughes sia stata fondamentale nel concepimento dei suoi due film di Harry Potter. Se volete saperne di più, non dovete fare altro che cliccare qui.

Cosa ne pensate di questa curiosità sul nuovo Mamma, ho perso l'aereo?

