Il pianeta delle scimmie: Owen Teague protagonista del nuovo film diretto da Wes Ball

Da Deadline arriva una nuova notizia legata al prossimo film del franchise di Il pianeta delle scimmie. Pare infatti che Owen Teague (It, Ritrovarsi in Montana) sarebbe stato scelto come il protagonista primate del lungometraggio che, ricordiamo, verrà diretto da Wes Ball, il regista della saga di Maze Runner.

Non sappiamo ancora nulla sulla trama effettiva del lungometraggio. Sappiamo però che la produzione dovrebbe iniziare entro la fine di quest’anno.

La saga è stata rilanciata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt, a cui hanno fatto seguito Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014 e The War – Il pianeta delle scimmie del 2017, entrambi diretti da Matt Reeves, incentrati proprio sulla figura di Cesare (interpretato da Andy Serkis).

Ball aveva confermato qualche tempo fa che il nuovo film non sarebbe stata una rivisitazione completamente nuova, ma anzi, avrebbe portato in qualche modo avanti l’eredità di Cesare.

