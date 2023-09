The Wrap riporta in esclusiva che Chris Sanders, regista di I Croods e di Dragon Trainer, tornerà alla DreamWorks Animation per l’adattamento cinematografico animato di Il robot selvatico (The Wild Robot), il libro best-seller di Peter Brown.

Sanders si occuperà di scrivere la sceneggiatura e di dirigere il film che sarà prodotto da Jeff Hermann e dal collaboratore di vecchia data Dean DeBlois.

Il libro ha avuto due seguiti: La fuga del robot selvatico e The Wild Robot Protects, ancora inedito in Italia, e pubblicati da Adriano Salani Editore.

Il robot selvatico – La trama

Tecnologia e natura possono andare d’accordo? Una macchina programmata dall’uomo può imparare a provare dei sentimenti, e persino ad amare? Quando Roz apre gli occhi per la prima volta, scopre che è sola su un’isola remota e selvaggia. Perché è lì? Da dove è venuta? E, cosa più importante, come sopravvivrà in quell’ambiente difficile? Rozzum unità 7134 è un robot femmina programmata per sopravvivere in qualsiasi condizione. Un giorno si sveglia su un’isola dopo il naufragio della nave su cui viaggiava. Con estrema fatica e determinazione, Roz impara il linguaggio degli animali, si costruisce una casa e adotta un’ochetta rimasta orfana con cui instaurerà un profondissimo legame. Ma, in un mondo lontano governato dalla tecnologia qualcuno la sta cercando, e non è disposto ad arrendersi senza combattere…

Al momento il film non ha ancora una data d’uscita.

