LEGGI – La recensione

ha dominato gli incassi del weekend negli Stati Uniti, raccogliendo 71 milioni di dollari in tre giorni (incluse le anteprime di mercoledì e giovedì): è il miglior esordio di sempre per un film basato su un videogioco. Il pubblico americano sembra essersi davvero affezionato a questo franchise: sono lontani i tempi in cui si scatenava un putiferio online per il look di Sonic dopo l’uscita del primo trailer (look corretto poi in post-produzione). Questa “svista” venne perdonata già al primo film, che debuttò con ben 58 milioni di dollari a febbraio del 2020, l’ultimo grande blockbuster a uscire nelle sale americane prima del lockdown. Questo secondo episodio ha visto un incremento del 22%, l’ennesimo ottimo risultato per la Paramount, che quest’anno sta infilando un debutto migliore dell’altro, da. Fuori dagli USA Sonic 2 – il film ha continuato la sua corsa incassando altri 37 milioni di dollari in 53 territori, per un totale di 70 milioni di dollari. In tutto il mondo il film è quindi a 141 milioni di dollari.

Buon esordio internazionale per Animali Fantastici: i segreti di Silente, che è uscito in 22 territori incassando 58 milioni di dollari. Si tratta di un risultato superiore a quello di Dune (in proporzione) e leggermente inferiore a quello di The Batman. Da notare i 10 milioni in Cina, 9.4 in Germania e 8.6 in Giappone, mentre nel Regno Unito il film ha raccolto solo 8 milioni di dollari: il buon passaparola potrebbe permettergli di tenere meglio, ma ci si aspettava sicuramente di più dall’esordio in patria. Nei prossimi giorni la pellicola arriverà in altri 44 territori, Italia e USA incluse.

Tornando agli Stati Uniti, crolla Morbius: il cinecomic ha registrato infatti un calo del 73% rispetto a una settimana fa, con 10.2 milioni di dollari e un totale di 39 milioni in nordamerica. Si tratta di un calo più brusco di quello di The Suicide Squad che non lascia ben sperare per gli incassi a fine corsa. In tutto il mondo ha raccolto 126 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo The Lost City, con 9.1 milioni di dollari e 68 milioni complessivi, che salgono a 78 in tutto il mondo. Apre al quarto posto Ambulance: costato 40 milioni di dollari, il film di Michael Bay delude le aspettative con 8.7 milioni di dollari (si puntava a una decina di milioni).

Da notare l’ottimo incassi di Everything Everywhere All at Once, con sei milioni di dollari in soli 1250 schermi e una media decisamente alta.

Infine, da notare il nuovo record di Spider-Man: No Way Home, che perde il 56%, incassa 625 mila euro e diventa il primo film ad aver passato 17 weekend in top-ten da Il mio grosso grasso matrimonio greco, nel 2002, e cioè vent’anni fa.

INCASSI USA 8-10 / 4 / 2022

SONIC 2 – IL FILM – $71,000,000 / $71,000,000 MORBIUS – $10,200,000 / $57,077,221 THE LOST CITY – $9,165,000 / $68,854,159 AMBULANCE – $8,700,000 / $8,700,000 THE BATMAN – $6,550,000 / $359,052,000 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $6,059,263 / $8,428,962 UNCHARTED – $2,650,000 / $142,952,218 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $625,000 / $803,815,848 SELENA – $402,280 / $620,364 SING 2 – $220,000 / $162,319,630

Fonte: BOM