In occasione dell’uscita di, M. Night Shyamalan ha avuto occasione di ripercorrere la sua carriera parlando con la stampa, e in particolare con Collider . Durante la conversazione con il magazine online, il regista ha ricordato una particolare fase della sua vita nella quale, dopo l’enorme successo de, incontrò Steven Spielberg e altri produttori per scrivere la sceneggiatura del quarto film di Indiana Jones. Non stiamo parlando, ovviamente, di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, ma di un ipotetico quarto film della saga di cui all’epoca si valutava la possibile realizzazione.

Shyamalan ha raccontato la sua esperienza:

Ricordo che fu fantastico. Ovviamente I predatori dell’arca perduta è il mio film preferito di tutti i tempi, e quindi per me è stato un sogno: da piccolo andai a vedere quel film al cinema, e poi il suo regista mi chiese di scriverne uno! Mi sentivo svenire. Ho ancora i miei appunti con tutte le mie idee per quel film. Avevo un punto di vista, un’idea. Ne parlai con tutte le persone coinvolte, stiamo parlando di un periodo in cui quel film era veramente in fase germinale. Non erano ancora state coinvolte tutte le persone giuste, mi stavano solo chiedendo qualche idea. Ognuno aveva un punto di vista diverso su ciò che avremmo dovuto fare. Avevo il mio libretto degli appunti verde, con un’idea. Era un’idea decisamente dark. Ogni film di Indiana Jones ha un MacGuffin, il mezzo attraverso il quale si fornisce dinamicità alla trama. Avevi già pensato a quale poteva essere il tuo? Sì, sì, assolutamente. Avevo un’idea. Non sono mai arrivato a proporgliela completamente, ma avevo un’idea.

Purtroppo Shyamalan non sembra voler svelare quale fosse quest’idea: chissà, magari in futuro ne parlerà in un libro…

