Il produttore di Indiana Jones Frank Marshall ha parlato alle pagine del magazine dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Indiana Jones 5, come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa.

Ha inoltre approfittato per ricordare l’esperienza di realizzazione del primo film:

Realizzare I predatori è stata davvero la mia esperienza preferita di realizzazione di un film. Quel film rappresentò tante “prime volte”, e restare con Indy tutti questi anni lo ha reso un vero piacere. Avere la possibilità di farne un altro adesso è stato fantastico.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo naturalmente Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del progetto è fissata per il 30 giugno 2023.

Fonte: A.Frame