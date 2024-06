Considerato il successo di critica e pubblico ottenuto dalla prima parte, c’è davvero molta attesa per Inside Out 2, la nuova pellicola della Pixar. E la curiosità intorno al film si genera, specie fra gli addetti ai lavori, anche in merito a quelle che poi saranno i risultati effettivi del lungometraggio in termini d’incassi. Da quando il mercato cinematografico ha dovuto fare i conti con l’emergenza collegata al nuovo Coronavirus, la Disney ha inanellato una serie di pesantissimi flop commerciali in un settore, quello dell’animazione, che normalmente la vedeva dominare le classifiche nonostante una concorrenza che, negli anni, si è fatta sempre più agguerrita.

Dal 2020 in poi, i cartoni animati della Casa di Topolino, contrariamente a quelli di altre realtà, Illumination in primis, che hanno continuato a fare faville nonostante l’emergenza sanitaria, sono usciti con le ossa rotte generando spesso e volentieri delle perdite ingenti che sono state, parzialmente, recuperate dall’arrivo dei vari cartoon in streaming su Disney+. E proprio le strategie distributive della major sono finite sul banco degli imputati in più di un’occasione. Gli analisti hanno sovente sottolineato che la decisione di portare i nuovi Classici Disney in streaming a soli 30 giorni dall’arrivo nei cinema non era certo un buon incentivo per recarsi nei cinema spendendo soldi per opere poi visibili “gratuitamente” dopo pochissimo tempo e che magari non avevano neanche beneficiato di campagne marketing azzeccate.

Il capitolo Pixar poi è una storia a parte. Ben tre progetti dell’acclamato studio, Soul, Luca e Red, non hanno neanche beneficiato della distribuzione theatrical finendo in streaming esclusivo su Disney+. La Pixar è tornata nei cinema solo nel 2022 con Lightyear – La vera storia di Buzz – che verrà ricordato più che altro per il tonfo che ha causato perdite per ben 106 milioni di dollari alla Disney – e l’anno scorso con Elemental che, malgrado le premesse non confortanti, ha poi chiuso con quasi 500 milioni di botteghino worldwide. In un contesto di normalità non si sarebbe di certo gridato al miracolo, ma visto il contesto, un risultato di certo apprezzabile che piazza Elemental a metà classifica fra i maggiori incassi dello studio (via The Numbers).

In un report pubblicato da Bloomberg viene scritto che, a quanto pare, per Inside Out 2 la major punta a una finestra di esclusiva cinematografica di circa 100 giorni prima della diffusione in streaming su Disney+ (o della diffusione in Digital HD prima e streaming poi, i dettagli non sono ancora noti).

Nell’articolo possiamo anche leggere la dichiarazione di Jim Morris, General Manager e Presidente della Pixar che afferma quanto segue:

Spero che non assisteremo all’arrivo in esclusiva di un altro nostro lungometraggio su Disney+. Se dovessimo fare più cose per Disney+, dovrebbero essere delle serie, per creare una chiara linea di demarcazione tra ciò che facciamo per i cinema e ciò che facciamo per lo streaming.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno.

