è ancora impegnato nella promozione stampa di, nuovo progetto diretto da Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer – Il vendicatore).

A margine della cosa, il Times ha dedicato un profilo all’attore in cui Jake Gyllenhaal ha anche potuto parlare dell’esperienza avuta con Brokeback Mountain, l’acclamata pellicola del 2005 diretta da Ang Lee con Heath Ledger e Gyllenhaal, appunto. Nel corso della chiacchierata fatta, la star ha risposto a una domanda relativa alla possibilità di vedere, oggigiorno, un lungometraggio in cui due attori eterosessuali interpretano degli omosessuali.

Ecco, a seguire, la sinossi ufficiale della pellicola (via Amazon):

Nell’estate del 1963, a signal, nel Wyoming, Ennis e Jack, due giovani mandriani, si incontrano mentre aspettano di trovare un ingaggio per i pascoli estivi. Joe Aguirre, il proprietario di un ranch, li assume e li invia come mandriani di pecore ai piedi della Brokeback mountain. Tra i due, soli per tutta l’estate, nasce un rapporto molto intenso, fatto di sincerità e cameratismo, al quale non è estraneo il sesso. Quando al termine della stagione devono separarsi, Ennis decide di rimanere nel Wyoming e sposare la fidanzata Alma, invece Jack parte per il Texas dove conosce Lureen, la regina del rodeo, se ne innamora e la sposa. Quattro anni dopo arriva a casa di Ennis una cartolina di Jack: è in viaggio per andare a trovare l’amico di un tempo. Un solo attimo è sufficiente per comprendere che la loro amicizia è destinata a durare e trasformarsi in un legame dal quale per vent’anni non riusciranno a sottrarsi.